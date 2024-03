Genoa-Monza, cinque assenti per il match di Marassi

Dopo la sconfitta contro l'Inter, il Genoa torna in campo sabato alle 20,45 al Ferraris per affrontare il Monza. E' Gilardino contro Palladino, due tecnici in rampa di lancio che stanno trascinando le proprie formazioni, è il match tra due formazioni che navigano al centro della classifica, è la partita in cui il Grifone può agganciare i brianzoli e issarsi fino all'undicesimo posto in classifica. Gli allievi di Gasperini si affrontano sul rettangolo del verde di Marassi che tante volte li ha visti in campo con la maglia rossoblu addosso.

Genoa-Monza, le ultime notizie su infortuni e squalifiche

Il Genoa prepara la gara a Pegli con due sicuri indisponibili per la partita di sabato sera. Non ci sarà sicuramente Vasquez, squalificato dopo l'ammonizione in regime di diffida ricevuta a San Siro contro l'Inter. Il messicano, tra i migliori anche al cospetto della capolista, lascerà un vuoto importante che Gilardino proverà a colmare con Vogliacco, favorito su Cittadini, Fuori dai giochi anche Matturro che dopo l'operazione alle ginocchia dovrà stare fermo per tutto questo finale di stagione. Da valutare invece le condizioni di Ankeye e di Haps, assenti nella trasferta di Milano.

Saranno invece tre gli assenti per Palladino che continua a dover rinunciare al Papu Gomez, squalificato per doping e ancora out. Nel Monza mancheranno anche due uomini di grande talento, il primo è Caprari, fuori fin dalle prime battute della stagione dopo il grave infortunio al ginocchio; il secondo è Vignato, gioiellino di appena vent'anni che in questo campionato ha messo a referto 10 presenze e un gol ed è fuori ormai da sette giornate. In difesa invece è in dubbio la presenza del veterano Danilo D'Ambrosio, che in estate il Monza ha strappato proprio al Genoa in sede di mercato, alle prese con qualche noia muscolare.