Genoa-Milan, otto assenti al Ferraris

Il Ferraris si veste per la festa per l'ennesima sfida a una big del Genoa. Marassi sarà tutto esaurito per la partita tra il Grifone e la capolista Milan in programma sabato alle 20,45, un altro test per la crescita della squadra di Gilardino che in casa ha affrontato solo "big" al momento perdendo con la Fiorentina, pareggiando con il Napoli e vincendo con un roboante 4-1 con la Roma. I rossoneri arrivano alla sfida in grande forma con tre vittorie di fila in campionato e il pari in Champions con il Borussia Dortmund di mercoledì sera che però potrebbe aver tolto qualche energia.

Genoa-Milan, il punto sugli infortuni

Alberto Gilardino studia le mosse per un altro sgambetto a una big e spera di recuperare Mateo Retegui.L'attaccante è stato vittima di un problema al ginocchio a Udine, il dolore c'è ancora, le sue condizioni verranno valutate durante gli ultimi allenamenti settimanali, nessuno vuole rischiarlo quindi se non sarà in perfette condizioni non scenderà in campo. Sicuri di non esserci Badelj e Strootman, che dovrebbero tornare dopo la sosta, sperano di recuperare Ekuban e Sabelli, con il secondo che sembra più avanti del primo. Gilardino studia la formazione, se Retegui non dovesse farcela spazio a uno tra Puscas e Messias, in mediana viaggiano verso la conferma Thorsby, Frendrup e Malinovskyi.

Non se la passa di certo meglio Pioli, il centrocampo è in emergenza con Loftus Cheek a forte rischio forfait, e Bennaccer e Krunic in infermeria ormai da tempo. A loro si aggiungono anche i difensori Kalulu e Caldara, probabile turnover nei rossoneri, si scaldano in attacco Chukwueze e Okafor, nel cuore del rettangolo verde ritrova una maglia Adli. Ci saranno comunque alcune delle stelle del Milan, il Diavolo non può infatti rinunciare a Maignan in porta, a Theo Hernandez e Tomori in difesa e soprattutto a Leao, pericolo pubblico numero uno a Marassi.