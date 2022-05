Genoa, Wander: "Serie B solo per un anno, Spors e Blessin resteranno a lungo"

Josh Wander, co-founder del fondo 777Partners, ha parlato attraverso il canale ufficiale del Genoa affrontando il tema della retrocessione, della pronta risalita, e del progetto lanciato dalla nuova proprietà. Ecco le sue parole.

"Vogliamo restare in Serie B un solo anno"

"Per quanto sia stata difficile e deludente, non penso che questa stagione sia stata un fallimento: abbiamo cominciato la fase di transizione nel progetto che vogliamo portare qui. Non è mai facile accettare una retrocessione, ma siamo entusiasti per il futuro perché ci sono stati molti cambiamenti nell'organizzazione e nel club. Dobbiamo costruire una squadra che sia competitiva in Serie B, la priorità è restarci un solo anno per tornare e continuare il progetto in Serie A".

"Avessimo iniziato prima con Blessin e Spors..."

"Il prossimo sarà un grande anno di costruzione, in cui la squadra che abbiamo messo insieme negli ultimi mesi, e che continueremo a sistemare in estate, avrà finalmente occasione di giocare insieme con continuità per tornare subito in A. A gennaio abbiamo rivoluzionato la squadra, ma non abbiamo avuto abbastabza tempo perché trovase continuità, il risultato è stato deludente, ma in un contesto di 10 o 20 anni si parla di cinque mesi. Volevamo salvarci e costruire il nostro futuro, purtroppo la prima parte non si è verificata, avessimo iniziato prima con Spors e Blessin sarebbe andata molto meglio".

"Tifosi migliori in Italia"

"L'esperienza di sabato con i tifosi della Nord è qualcosa che non avevo mai visto prima. Quado sono arrivato qui pensavo fossero i migliori in Italia, faremo il possibile per renderli felici. Vogliono una stagione di successo e il Genoa in Serie A".

"Progetto a lungo termine, almeno 20 anni"

"Il nostro è un progetto a lungo termine, non di 1,2 o 3 anni, ma di 20, 30 o 40. L'aspettativa è che nei prossimi tempi i tifosi del Genoa possano vedere i frutti di questo lavoro. Spors e Blessin resteranno a lungo con noi perché crediamo siano le persone giuste per portare il Genoa nel posto in cui gli compete. I nostri obiettivi vanno oltre la B, ovvero costruire una squadra di successo anche in A, e con continuità".