Tifosi del Genoa vandalizzano corso Torino

L'inciviltà non ha colori. Dopo i muri imbrattati da alcuni tifosi della Sampdoria all'indomani della festa salvezza in via XX Settembre, è arrivata la 'risposta' di alcuni sostenitori del Genoa tra corso Torino e la Foce, che ha scatenato la rabbia di abitanti e commercianti della zona.

Dopo la partita contro il Bologna è stato infatti organizzato un corteo che dallo stadio Luigi Ferraris ha attraversato via Canevari, piazza Giusti, corso Torino e le vie della Foce prima di arrivare in piazzale Kennedy, qui è poi andata in scena la festa dell'orgoglio rossoblù, con la partecipazione di esponenti della società e mister Blessin.

La mattina dopo, però, le vie delle Foce si sono svegliate con i muri imbrattati da alcuni vandali che, con scritte a bomboletta spray, hanno deturpato muri, palazzi, negozi, saracinesche, asfalto e persino alcuni degli alberi di corso Torino. Gli abitanti e i commercianti della zona hanno pubblicato sui social moltissime fotografie che testimoniano la grave situazione in cui versano le vie del quartiere.