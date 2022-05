Genoa, dallo zero di Yeboah ai tifosi da dieci: diamo i numeri

Da zero a dieci, il campionato del Genoa in numeri tra curiosità e pagelle. La rubrica di fine stagione torna con una rapida carrellata sullo sciagurato campionato 2021/2022 del Grifone. Dal mercato tremendo di Preziosi alla retrocessione finale. Nel mezzo il cambio di proprietà, la tragedia Shevchenko per il post-Ballardini e l'arrivo del ciclone Blessin. Un unico comune denominatore, la passione dei tifosi. Via con il servizio.

0. Come i goal segnati in 17 partite da Kelvin Yeboah, forse la delusione più grande del mercato invernale del Genoa. Arrivato per colmare i problemi sul fronte offensivo, e forte delle sue 11 reti in 18 gare con la maglia dello Sturm Graz, ha dato l'impressione di essere ancora acerbo e soprattutto non è sembrato l'uomo giusto al posto giusto. Un investimento da 6,5 milioni di euro, cercherà di riscattarsi in Serie B. Delusione.

1. Una sola vittoria in trasferta in tutto il campionato, quella del 12 settembre a Cagliari sotto la gestione Ballardini. Fino al 18 marzo è stata anche l'unica in campionato. Troppo poco per poter pensare alla salvezza, anche se il Grifone è riuscito a lottare fino alla penultima giornata. Una tantum.

2. Come i goal di Fares in quel lontano Cagliari-Genoa che aveva dato speranze al Grifone nella primissima parte di stagione. Di fatto lo specchio del disastro lasciato dall'ex presidente. Una serie di giocatori inadeguati per una delle squadre peggio costruite degli ultimi 15 anni, quella doppietta, estemporanea, è stata un ultimo 'cameo', sintesi perfetta della casualità sostituita alla mancanza di programmazione. Addio.

3. All'ultimo mercato di Enrico Preziosi, una mela avvelenata passata poi ai nuovi proprietari. Caicedo, Hernani, Fares, Touré e Buksa le 'punte di diamante'. Brividi.

4. Come le vittorie ottenute in tutto il campionato di Serie A dal Genoa. Una sotto la gestione Ballardini, zero con Shevchenko e tre con Blessin negli ultimi due mesi: Cagliari, Torino e Juventus. Chimera.

5. Al mercato invernale della nuova società. Sciagurata la scelta Shevchenko, antecedente all'arrivo di Spors, ma anche successivamente sono stati commessi errori. È vero che era difficile salvare un Genoa in debito di ossigeno e di punti e che forse era difficile convincere qualcuno a venire. È però altrettanto vero che le scelte per rivitalizzare l'attacco sono state tutte sbagliate, la storia del campionato ha dato ragione al 'mercante in fiera' condotto a Salerno da Sabatini: tanti 'mestieranti' e una salvezza miracolosa, pur con un pizzico di fortuna e una quota salvezza mai così bassa. Rimangono comunque acquisti e giocatori interessanti in prospettiva: da Hefti a Ostigard, passando per Amiri e Frendrup, ma forse servirà un mix diverso per la risalita dalla Serie B. Speranze.

6. Sei più a mister Blessin. Ha accettato una missione suicida ed è riuscito a non scottarsi, sognando a più riprese il miracolo. Si è parlato tanto di Gegenpressing e alchimie teutoniche, in soldoni il buon Alexander è stato bravo a calarsi nel campionato di Serie A sistemando la difesa, puntando su carattere e sulle motivazioni. Proprio quello che era mancato con Shevchenko, con una squadra che sembrava già rassegnata alla retrocessione. Nel finale ha pagato comunque pegno fallendo l'appuntamento più importante della stagione e, forse, della storia recente del Grifone. Il derby è stato giocato male e con poco nerbo e lo stesso approccio, al netto della sfortunata traversa di Yeboah sullo 0-0, è andato in scena nella gara contro il Napoli che ha sancito la retrocessione matematica. Se sarà confermato, come sembra, dovrà cercare di adattarsi anche a un campionato difficile come la Serie B. In bocca al lupo.

7. Come i pareggi consecutivi all'arrivo di Blessin sulla panchina del Genoa. Record sfiorato perché nella storia di Serie A il Varese arrivò a 8 nella stagione 1970/71. Il Grifone all'ottavo tentativo ha invece trovato la vittoria contro il Torino, alimentando false speranze. Un periodo in cui il tecnico tedesco ha ridato dignità e carattere alla squadra entrando in sintonia con la tifoseria, alla fine è servito solo a prolungare l'agonia, ma il miracolo era davvero difficile. Provaci ancora, Alex.

8. Come i pareggi 0-0 della stagione del Genoa. Un leit-motiv con tutti e tre gli allenatori: il primo con Ballardini contro il Venezia, il secondo con Shevchenko contro l'Udinese e poi sei con Blessin: con l'Atalanta due volte, poi Udinese, Roma, Inter, Empoli. Noia.

9. Come i goal segnati da Mattia Destro, capocannoniere del Genoa in questa sciagurata stagione. Un bottino importante nella prima parte con Ballardini e Shevchenko, meno nella seconda con Blessin. Un solo gol con il tedesco in panchina, che ha spesso preferito altre soluzioni davanti, da Yeboah a Ekuban, questa è una delle critiche che si possono muovere al condottiero genoano. Il killer instinct di Destro poteva essere utile, ma è un giocatore che ha bisogno di fiducia e continuità in campo. Chi l'ha visto, atto secondo.

10. Ai tifosi del Genoa. Ennesima stagione sull'ottovolante che, questa volta, termina senza il lieto fine. Nel momento più difficile della storia recente del Grifone il suo popolo si stringe attorno ai colori rossoblù e prova in tutti i modi a soffiare sulle vele di una zattera prima alla deriva, poi impegnata in una risalita quasi impossibile. Non è bastato, ma si riparte con un nuovo atto di fede, piena fiducia alla nuova proprietà, come testimoniano le immagini della festa in piazzale Kennedy. Cuore.