Genoa-Inter 1-1, il Grifone ferma anche la capolista

Il Genoa si conferma grande con le grandi e dopo aver pareggiato con la Juventus, ferma anche la capolista Inter che in un Marassi tutto esaurito non va oltre l'1-1. Il Grifone gioca un ottimo primo tempo ma va sotto colpito da Arnautovic e dall'ennesimo episodio arbitrale dubbio. Prima del duplice fischio pareggia Dragusin, nella ripresa entrano anche Malinovskyi, Retegui e Messias, ma il risultato non cambia. Il Grifone saluta il 2023 con un altro risultato importante che lo allontana ancora di più dalla zona retrocessione

Genoa-Inter 1-1, la cronaca

Gilardino recupera tutti ma Retegui e Messias partono solo dalla panchina, rispetto all'ultima gara fuori Vasquez e dentro Martin a sinistra e titolare Strootman al posto di Malinovskyi per una mediana più muscolare e meno tecnica. L'Inter, senza Lautaro e Dimarco, all'8' ci prova con un colpo di Thuram debole che Martinez controlla senza alcun problema. Il Grifone non si spaventa, anzi prende il pallino del gioco incoraggiato da un Ferraris in grande forma tra cori, colori e fumogeni, forse troppi visto che al 16' Doveri deve interrompere il gioco per la "nebbia" che avvolge il campo con gara che riparte dopo otto minuti di stop. Al 29' grande occasione potenziale per il Grifone con Ekuban che scappa e serve Gudmundsson, l'islandese tutto solo in area preferisce cercare di chiudere il triangolo invece di calciare in porta e l'azione sfuma.

Ancora più grande è il pericolo per Sommer al 33' quando Acerbi devia di testa un cross rossoblu con pallone che esce di pochi centimetri e Bani disperato per non essere riuscito ad intervenire per il tap in vincente. La risposta nerazzurra arriva due minuti più tardi con tiro al volo di Calhanoglu che Martinez blocca a terra, la gara è bella, veloce, vivace e al 41' la capolista passa. Darmian da rimessa laterale mette il pallone in area Bisseck salta e sembra spingere con entrambe le mani Strootman, la palla finisce a Barella che di destro al volo costringe Martinez al miracolo, il portiere devia la palla sul palo ma sul rimbalzo è Arnautovic è il più lesto e mette in rete. La partita si ferma ancora con il VAR che guarda da vicino il contatto Bisseck-Strootman ma non ravvisa gli estremi per un fallo che da regolamento c'è tutto visto che il nerazzurro con palla in aria appoggia entrambe le mani sulla schiena del centrocampista rossoblu.

Il Genoa però riesce ad andare oltre e nel pieno dei 9 minuti di recupero pareggia con Dragusin che vola in cielo ad incornare il cross da destra e batte Sommer per l'1-1.

La ripresa parte con Vasquez al posto di De Winter e proprio il messicano al 49' di testa ancora su angolo non inquadra la porta. Due minuti più tardi sponda di Barella per Arnautovic che di sinistro non inquadra la porta da posizione molto invitante. Il botta e risposta continua e al 53' è ancora Vasquez ad addomesticare un buon pallone in area e poi a calciare ma Sommer chiude la porta. Gilardino all'ora di gioco cambia e inserisce Retegui e Malinovskyi per Ekuban e Strootman, per ridare smalto ad un Genoa un po' troppo piatto nella ripresa. Al 67' altra grande parata di Martinez che respinge il colpo di testa ravvicinato e ben indirizzato da Acerbi. L'Inter ha in mano il pallino del gioco, ma il Genoa è organizzato e non lascia spazi, rispetto al primo tempo è meno lucido nella gestione del pallone e quindi meno pericoloso, ma regge il campo contro la capolista senza alcun problema. Nel finale entra anche Messias al posto di Martin e il Ferraris si può godere per la prima volta in stagione tutti i "Fantastici quattro" in campo, il risultato però non cambia sino alla fine.

Genoa-Inter 1-1, il tabellino

Reti: 42' Arnautovic, 51' Dragusin

Genoa (3-5-2): Martinez 7; Bani 6,5, Dragusin 7, De Winter 6 (46' Vasquez 6,5); Sabelli 6,5, Frendrup 6, Badelj 6, Strootman 6,5 (60' Malinovskyi 6), Martin 6 (78' Messias s.v.); Gudmundsson 6, Ekuban 6 (60' Retegui 6)

Inter (3-5-2): Sommer 5; Bisseck 5,5 (90' Pavard s.v.), Acerbi 6,5, Bastoni 5,5; Darmian 6 (78' Dumfries s.v.), Barella 6 (78' Frattesi s.v.), Calhanoglu 5,5, Mkhitaryan 5,5 (90' Klassen s.v.), Carlos Augusto 6; Thuram 5,5, Arnautovic 6 (71' Sanchez 5,5)

Arbitro: Doveri di Roma

Note ammoniti: ammoniti: Gilardino, Gudmundsson, Dragusin, Barella, Mkhitaryan