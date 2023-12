Genoa-Inter 1-1, pagelle: Martinez saracinesca, Dragusin tuttofare, Bani mastino

Squadra in casa

Altra impresa del Genoa che in casa inchioda sul pari la capolista Inter. I nerazzurri passano con Arnautovic, ma dieci minuti dopo Dragusin pareggia i conti e fissa l'1-1 finale della gara.

Tra i top rossoblu c'è il portiere Martinez che effettua un paio di parate davvero importanti, ma la palma del migliore va a Dragusin che gioca una gara quasi perfetta con la ciliegina del gol. Un po' spento Gudmundsson in una serata in cui non ci possono essere insufficienti.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.