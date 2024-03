Genoa-Frosinone, in cinque saltano la sfida di Marassi

Sabato alle 15 ritorna il campionato e il Genoa sfida al Ferraris il Frosinone per cercare il ritorno alla vittoria. Gilardino è reduce da due sconfitte e il pareggio allo Stadium con la Juventus, a Marassi proverà a conquistare tre punti che lo avvicinerebbero ancora di più alla salvezza. Discorso diverso per gli ospiti, in piena crisi e inghiottiti nella zona retrocessione dopo un buon inizio di stagione. Di Francesco ha perso sei delle ultime otto partite giocate e ora terzultimo a meno uno dall'Empoli, la permanenza in Serie A sembra difficile con questo ruolino di marcia.

Genoa-Frosinone, le ultime notizie su infortuni e squalificati

Nessuno squalificato nelle due squadre che si presentano con due diffidati per parte, Strootman e Retegui da una parte e Oyono e Barrenechea dall'altra. Gilardino non potrà sicuramente contare sugli infortunati Matturro, che tornerà a disposizione solo per la prossima stagione, ed Ekuban che non è al meglio e dovrebbe rientrare nella prima gara di aprile a Verona. In dubbio al momento Martin e Vitinha, entrambi sono alle prese con qualche acciacco fisico e potrebbero non riuscire a tornare in tempo per la gara, decisivi saranno i prossimi due allenamenti.

Tripla assenza invece per il Frosinone che in settimana ha recuperato Bonifazi e cercherà di fare lo stesso anche con Kajo Jorge e Oyono che continuano a lavorare a parte. Fuori dai giochi i difensori Marchizza e Kalaj e il centrocampista Harroui che sperano di rientrare subito dopo la partita del Ferraris.