Genoa-Frosinone, probabili formazioni: dubbi a centrocampo per Gilardino

Il Genoa per tornare alla vittoria e blindare la salvezza, il Frosinone per dare un calcio alla crisi e uscire dalla zona "rossa". Saranno novanta minuti importanti quelli che andranno in scena a Marassi sabato alle 15 con un Ferraris di nuovo oltre le 30mila presenze e Gilardino che dopo il punto di Torino con la Juventus e i ko con Monza e Inter vuole ritornare al successo per volare a quota 37 punti. Diversa la situazione di Di Francesco precipitato al terzultimo posto dopo una lunga striscia negativa: sei le sconfitte nelle ultime sette gare e nessuna vittoria nelle ultime otto.

Genoa-Frosinone, le scelte di Gilardino

Senza Matturro, Ekuban, Martin e probabilmente Vitinha, il Genoa dovrebbe tornare al classico 3-5-2 con Retegui e Gudmundsson, caricati dai gol in Nazionale, a formare la coppia offensiva. I dubbi sono tutti a centrocampo dove a destra torna Sabelli, mentre a sinistra ci sono tre opzioni potrebbe giocare Haps, oppure Spence, ma non va ovviamente scartata l'ipotesi Messias, al momento la più probabile. Il brasiliano sarà comunque in campo e se non verrà utilizzato sulla fascia mancina si schiererà nel cuore della mediana, l'alternativa è uno tra Malinovskyi e Strootman con il carioca a correre sulla fascia. In difesa Vasquez ha risolto i piccoli problemi fisici e giocherà insieme a De Winter e Bani.

Genoa-Frosinone, le scelte di Di Francesco

Nel Frosinone difficili i recuperi di Oyono, Marchizza, Harroui e Kalaj, noie muscolari anche per Gelli, a rischio per il match. Due i dubbi della vigilia per Di Francesco che dovrebbe optare su Seck a sinistra con Soulé e Cheddira nel tridente offensiva, e non su Reinier. A destra in difesa Zortea è in vantaggio su Valeri. In mediana fari puntati sul regista scuola Juventus Barrenechea che si dice sia nel mirino del Grifone per la prossima stagione.

Genoa-Frosinone, probabili formazioni

Genoa (3-5-2) Martinez, De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Badelj, Frendrup, Malinovskyi, Messias; Gudmundsson, Retegui

Frosinone (4-3-3) Turati, Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Seck

Genoa-Frosinone in diretta tv e streaming

La gara di Marassi tra Genoa e Frosinone sarà trasmessa da Dazn sulla propria app o sul sito ufficiale, gli abbonati a Sky potranno assistere al match anche sul canale 215 della piattaforma satellitare. La telecronaca della partita sarà affidata a Luca Farina.