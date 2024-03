Sacchi arbitra Genoa-Frosinone: precedenti da incubo per il Grifone

Le due settimane di pausa per le Nazionali stanno finalmente per giungere al termine, sabato torna la Serie A e il Genoa sfiderà alle 15 il Frosinone al Ferraris in un match vitale per la squadra di Di Francesco in ottica salvezza, e importante anche per Gilardino che vuole continuare a navigare nelle tranquille acque del centro classifica.

L'arbitro di Genoa-Frosinone sarà Sacchi

Ad arbitrare la sfida di Marassi sarà Juan Luca Sacchi, coadiuvato da Palermo e Laudato come assistenti, il quarto uomo sarà Perenzoni mentre a Var ci saranno Marani e Serra. I precedenti di Sacchi con il Genoa non sono per niente positivi, sette sono le gare rossoblu con il direttore di gara con una vittoria, un pareggio e ben 5 sconfitte.

L'unico successo risale al 2018 e arrivò proprio contro il Frosinone, in trasferta, per 2-1. Da quel giorno pochissima fortuna per i genovesi che si sono arresi al Parma nel 2019, e poi nel 2020 al Torino in Coppa Italia ai calci di rigore e con un piuttosto difficile da commentare 6-0 a Napoli. Nel 2021 fu il Milan a sbancare Marassi per 3-0, mentre in questa stagione Sacchi ha arbitrato il Genoa due volte: nella sconfitta in Coppa Italia con la Lazio e nel pareggio 1-1 di Napoli. Sono addirittura 15 i precedenti del fischietto con il Frosinone, con maggiore equilibrio nei risultati: 5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte.