Nasce un nuovo Genoa Club

E' nato oggi il nuovo Genoa Club Chiavari, un punto di riferimento per tutti i tifosi genoani del Tigullio. Il battessimo è in pieno svolgimento presso il Genoa Store di Via Vittorio Veneto 48 nella cittadina ligure e continuerà fino alla 19. Il primo giorno del nuovo club coincide anche con l'inizio del tesseramento con quote che vanno dai 100 euro per i soci fondatori, ai 20 per essere un socio sostenitore fino ad arrivare a 10 euro per gli Under 16.

Il tesseramento verrà replicato sempre al Genoa Store di Chiavari anche sabato 13 aprile e c'è un motivo in più per tesserarsi. Tra tutti i nuovi soci verranno infatti estratte due Genoa Experience, gli ormai classici percorsi per vivere una partita del Genoa in maniera speciale con tante sorprese in campo e fuori che vanno oltre i classici 90 minuti di tifo sugli spalti.