Da Retegui a Gilardino, giornata calda in casa Genoa

Il giorno dopo la vittoria con il Verona che ha blindato la salvezza è di quelli intensi per il Genoa. La formazione rossoblu si è ritrovata per una seduta di scarico e fin dal mattino sono arrivate buone notizie. La caviglia di Mateo Retegui non preoccupa, persino il sito ufficiale del Grifone parla di un probabile ritorno in campo per la prossima gara contro la Fiorentina. Dopo aver scontato la squalifica, il bomber tornerà a fare coppia con lo scatenato Gudmundsson, a segno da due giornate di fila in Serie A.

Genoa, le ultime notizie sul rinnovo di Gilardino

Nel pomeriggio a tenere banco è stato invece il futuro di Alberto Glardino. Lontano da Genova lo accostano alla panchina dalla Fiorentina per la prossima stagione, lui non si scompone, pensa al presente, ma qualcosa si muove per il rinnovo. Stando alle ultime indiscrezioni il suo agente, Alessandro Moggi, oggi ha incontrato la dirigenza rossoblu che vorrebbe continuare con Gilardino in panchina.

L'offerta sul tavolo sarebbe di un raddoppio dell'ingaggio rispetto agli attuali 500mila euro, ma il vero nodo sono i progetti futuri del club. Per questo l'appuntamento di oggi è stato solo il primo, nei prossimi giorni ce ne saranno degli altri per capire se l'attuale allenatore resterà al Genoa oppure se andrà altrove.