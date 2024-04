L'offerta del Genoa per il rinnovo di Gilardino

Sarà ancora Alberto Gilardino l'allenatore del Genoa l'anno prossimo? E' la domanda che serpeggia da tempo tra i tifosi rossoblu e che è diventata ancora più importante ora che il Grifone è salvo. La vittoria di Verona ha consacrato il raggiungimento dell'obiettivo stagionale con ampio margine sulla fine della stagione, così il futuro può essere programmato con più calma iniziando dal nodo del tecnico.

Genoa-Gilardino, a che punto siamo con il rinnovo?

Ieri c'è stato il primo incontro tra la dirigenza rossoblu e l'agente del mister Alessandro Moggi, un appuntamento per confermarsi la voglia di andare avanti insieme e per iniziare a mettere qualche carta sul tavolo. Le prime le ha messe il Genoa che avrebbe offerto una contratto di due o tre anni ad Alberto Gilardino con stipendio che arriverebbe a toccare l'1,5 milioni a stagione, il triplo rispetto a quanto percepisce oggi.

Uno sforzo economico importante per dare ancora più concretezza all'idea del Grifone di tenersi stretto il tecnico che con la promozione dell'anno scorso e la salvezza di questa stagione ha centrato senza troppi affanni i due obiettivi dichiarati della società.

Nei prossimi giorni le parti continueranno a parlarsi, a contare più che il contratto sono i progetti futuri, Gilardino vuole crescere esattamente come il club, e quindi verranno analizzate le mosse da compiere sul mercato per riuscire nell'intento. Una cessione pesante ci sarà per poter poi fare mercato, i rinnovi di Vasquez e Frendrup sono segnali importanti, sul resto ovviamente si discuterà per provare ad arrivare ad un accordo in modo da allontanare le sirene che cantano soprattutto da Firenze.