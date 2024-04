Biglietti Fiorentina-Genoa, scatta la vendita per il settore ospiti

La carica dei tifosi per andare a caccia della seconda vittoria di fila in trasferta. Il Genoa lunedì alle 18,30 affronta la Fiorentina al Franchi e vuole il blitz in casa di Italiano dopo quello al Bentegodi. Oggi il sito ufficiale del club viola ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti di tutti i settori, compreso quello dedicato agli ospiti

Genoa-Fiorentina, come acquistare i biglietti

Sul portale viola si legge: "La vendita del settore Ospiti inizierà il 09/04/2024 ore 15:00 fino alle ore 15:00 del 11/04/2024 per i soli possessori di fidelity card del GENOA FC, proseguirà anche per i non tesserati dalle ore 15:01 del 11/04/2024 fino alle ore 19:00 del 14/04/2024. I biglietti sono acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria ACF Fiorentina (ACF Fiorentina Biglietti)

La caccia è quindi già partita e dopo aver invaso Verona, dove sono stati più di 1500 i tifosi del Genoa presenti, i supporters rossoblu adesso mettono il mirino su Firenze, anche se il giorno e l'orario dell gara di sicuro non aiuteranno. Ricordiamo che la scelta del lunedì alle 18,30 è dovuta al fatto che la formazione di casa gioca in Conference League giovedì sera e quindi, come da prassi, viene quasi sempre inserita in calendario in campionato al lunedì.