Genoa, i tifosi preparano il 'funerale' alla Samp con i cammelli

Fervono i preparativi tra i tifosi genoani per preparare il 'funerale' alla Sampdoria, tradizione di lungo corso per entrambe le sponde calcistiche di Genova.

Venne messo in scena lo scorso anno dai tifosi della Sampdoria dopo la retrocessione in Serie B del Grifone e verrà replicato a parti invertite venerdì 19 maggio tra Gradinata Nord e piazza De Ferrari, in occasione del match dei rossoblù contro il Bari, previsto per le ore 20:30. Per i tifosi sarà ovviamente anche l'occasione per festeggiare la promozione in Serie A del Genoa.

E questa volta potrebbero esserci anche i cammelli, si parla infatti di gonfiabili, di animali veri e anche di figuranti vestiti da sceicchi, per fare il verso alla nota trattativa con i presunti emissari della famiglia Al Thani per la cessione della società che per lungo tempo avevano tenuto banco in città, alimentando le fantasie e le speranze di una parte di tifoseria. Per mesi le voci si sono rincorse soprattutto sui social, in attesa di un fantomatico bonifico che non è poi mai arrivato.

La speranza è che, come sempre, tutto rimanga nell'ambito della goliardia.