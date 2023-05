Una bara e un lumino sotto la targa che ricorda Bek, capo ultras della Sampdoria

Un lumino e una bara con i colori blucerchiati sotto alla targa che ricorda 'Bek', all'anagrafe Giacomo Fantoni, storico capo degli Ultras Tito della Sampdoria morto nel dicembre del 2021 in un incidente stradale in sopraelevata a bordo di uno scooter.

La fotografia, scattata davanti a un bar di Sampierdarena, sta facendo il giro del web e dei social e ha scatenato l'indignazione di tanti tifosi sampdoriani, anche molti genoani stanno prendendo le distanze dal gesto, proprio come accaduto nei giorni scorsi dopo gli atti vandalici e le sciarpe bruciate al Molo dell'Amicizia di Quinto, luogo dove viene ricordato Gianluca Vialli, campione scomparso lo scorso 6 gennaio.

Il 'funerale' alla squadra retrocessa è una tradizione a Genova, venne messo in scena lo scorso anno dai tifosi della Sampdoria dopo la retrocessione in Serie B del Grifone e verrà replicato a parti invertite il prossimo 19 maggio tra Gradinata Nord e piazza De Ferrari, in occasione del match del Grifone contro il Bari. Goliardia sempre accettata da ambo le parti, in questo caso però lo sfottò diventa una macabra messinscena sotto una targa che ricorda una persona tragicamente scomparsa. E questo non è accettato.