Incidente mortale in sopraelevata, motociclista perde la vita

Incidente mortale in sopraelevata poco dopo le ore 23 di giovedì 23 dicembre 2021. A perdere la vita un motociclista di 43 anni che viaggiava in direzione ponente e, per ragioni ancora da accertare, è andato a sbattere contro il guardrail dopo aver perso il controllo del mezzo a due ruote.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, per l'uomo non c'è stato però niente da fare. Dalle prime ricostruzioni non sembrerebbero coinvolti altri veicoli.

La strada Aldo Moro è stata chiusa al traffico dalle ore 23:30 fino alle 3 del mattino di venerdì 24 dicembre 2021 per permettere le operazioni di soccorso e poi i rilievi.