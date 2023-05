Festa Genoa, restituita la bandiera rubata: "Ricordo di mio figlio che non c'è più"

L'appello social di una mamma ha sortito l'effetto sperato. Sul gruppo di quartiere 'Sei di Pegli se...', lunedì 8 maggio, è apparso un post con la richiesta di riavere una bandiera del Genoa, che era stata appesa alla finestra e che è sparita durante i festeggiamenti per la promozione in Serie A, nel pomeriggio di sabato 6 maggio.

"Nell'euforia dei festeggiamenti da me condivisa - scrive la donna su Facebook - qualcuno ha preso la mia bandiera appesa alla finestra in via Vianson. Sono disposta a procurarne un'altra se questa persona fosse così sensibile da restituirla, si tratta infatti di un ricordo del mio bambino che non c'è più. Grazie di cuore".

Un appello toccante, che ha cominciato a girare sui social tra tanti residenti della zona, arrivando evidentemente laddove serviva. L'indomani, sullo stesso gruppo, è apparso questo post: "a nome di mia mamma ringrazio tutti, la bandiera è stata ritrovata e ringrazio chi l'ha restituita perché al di là delle fazioni sportive questa rappresenta un ricordo indelebile".