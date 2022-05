VIDEO | Genoa-Bologna 0-1: il Grifone saluta la Serie A con una sconfitta

"Determinazione, passione e coraggio, la Serie B deve essere solo di passaggio", "777 siamo con voi" e "orgogliosi di questi colori" sono solo alcuni degli striscioni mostrati dai tifosi nella giornata in cui il Genoa saluta la Serie A, la giornata prosegue poi con il corteo fino a piazzale Kennedy, iniziativa presa dai supporter per ribadire, anche dopo una stagione disastrosa, la propria fede nei colori rossoblù. Genoa-Bologna va in archivio con una sconfitta, la diciottesima in un campionato con sole quattro vittorie e 28 punti, al termine di una gara comunque combattuta davanti a un grande pubblico. Nel primo tempo parte meglio il Grifone che ci prova con una rovesciata di Portanova e una punizione di Hernani, poi esce il Bologna che al 29' va vicinissimo al vantaggio con De Silvestri (miracolo di Semper) e poi ci prova due volte con Dominguez. Nella ripresa poche emozioni fino al 65', poi la gara si accende. Il portiere del Genoa si supera ancora su Raimondo, ma al 66' capitola quando a tu per tu con Barrow. Reazione del Grifone che ne finale di gara sfiora il pareggio con Yeboah, Ekuban e soprattutto Frendrup, il danese colpisce un palo clamoroso.

Genoa-Bologna 0-1, la cronaca

Primo tempo gradevole, ma senza goal. La prima occasione è per Portanova che, su cross di Criscito, prova la rovesciata in area, gesto tecnico perfetto e gran risposta di Bardi in corner. Il Grifone ci prova anche al 26' con una potente punizione di Hernani che viene parata in due tempi, tre minuti dopo però la palla-goal più clamorosa capita al Bologna. Gaetano lavora il pallone e scarica su Dijks, cross sul secondo palo per l'incornata di De Silvestri e miracolo di Semper, poi Criscito chiude in corner sul tentativo di tap-in. Nel finale di tempo ci prova anche Dominguez: al 32' sinistro insidioso deviato in angolo, al 34' colpo di testa che sfiora il palo.

Nel secondo tempo poche le emozioni fino al 65', poi sfuriata e vantaggio del Bologna: Semper vola a togliere dall'incrocio un gran tiro di Raimondo, sul proseguo dell'azione Barrow trova l'involontaria collaborazione di Hernani per infilare il portiere a tu per tu. La formazione di Blessin reagisce e si rende pericolosa due volte tra 78' e 82' con Yeboah, Bardi non si fa sorprendere, grande occasione per Ekuban all'83' con un tiro deviato che finisce sull'esterno della rete, assedio finale con un palo colpito da Frendrup all'86', ultimo brivido prima del triplice fischio. Sipario sulla stagione, ora la palla passa alla società, chiamata alla pronta risalita in Serie A.

Genoa-Bologna 0-1 | Tabellino e voti

RETI: 66' Barrow

GENOA (4-2-3-1): Semper 6.5; Hefti 5.5, Ostigard 6, Vasquez 6, Criscito 6 (71' Ekuban 5.5); Galdames 6 (46' Frendrup 6.5), Hernani 5 (67' Rovella 6); Portanova 6.5 (46' Melegoni 6), Amiri 6 (56' Cambiaso 6), Gudmunsson 5.5; Yeboah 5. All. Blessin.

BOLOGNA (3-5-2): Bardi 6.5 (87' Bagnolini sv); Amey 6.5 (71' Hickey 6), Binks 6 (46' Stivanello 6.5), Bonifazi 6; De Silvestri 6, Aebischer 5.5, Schouten 6 (46' Urbanski 5.5), Dominguez 6, Dijks 6.5; Raimondo 6 (74' Vignato 6), Barrow 7. All. Mihajlovic.

ARBITRO: Miele di Nola.

NOTE: ammoniti Aebischer, Criscito e Ostigard.