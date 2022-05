Genoa, cambio di programma: corteo e festa in piazzale Kennedy

Cambio di programma per il corteo dell'orgoglio dei tifosi del Genoa nel post gara contro il Bologna, sabato 21 aprile 2022. La direzione finale non sarà più piazza De Ferrari, ma piazzale Kennedy, dove verranno anche allestiti stand con birre e panini artisti genoani e intrattenimento.

Il cambio di programma è arrivato per la concomitanza con l'Entierro de la Sardina (a questo link il programma completo), manifestazione che si svolgerà proprio sabato nelle vie del centro con carri allegorici, figuranti e anche un falò in piazza De Ferrari. Evento tradizionale della città di Murcia che per la prima volta viene esportato a Genova, le due città sono infatti gemellate.

Per quello che riguarda invece i tifosi del Genoa sabato 21 maggio 2022 alle ore 17:15 si giocherà la gara contro il Bologna, l'ultima della sfortunata stagione 2021/2022. I tifosi in assemblea, nei giorni scorsi, hanno deciso di intraprendere alcune iniziative per ribadire, anche dopo la retrocessione, il proprio orgoglio e la fede nei colori rossoblù. Bandiere alle finestre, maglie rossoblù allo stadio, coreografia e corteo fino alla Foce dove, si legge nel comunicato: "Sarà presente la società con dirigenza e staff tecnico, nei quali continuiamo ad avere piena fiducia".

La società, tra l'altro, ha adottato una politica di prezzi ultra scontati per Genoa-Bologna. Biglietto a due euro per gradinata nord e sud e distinti a cinque euro, dieci per il settore ospiti. Per quello che riguarda le tribune, 19 euro per qualle inferiore e 40 per la superba.