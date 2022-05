Genoa-Bologna 0-1, le pagelle: bravo Semper, male Hernani e Yeboah

Squadra in casa

Squadra in casa Genoa

La stagione del Genoa, già retrocesso, si chiude con la 18esima sconfitta in un campionato drammatico con tre allenatori, solo quattro vittorie e 28 punti conquistati. Ora la palla passa alla società che dovrà progettare la pronta risalita in Serie A. Nel primo tempo parte meglio il Grifone che ci prova con una rovesciata di Portanova e una punizione di Hernani, poi esce il Bologna che al 29' va vicinissimo al vantaggio con De Silvestri (miracolo di Semper) e poi ci prova anche con Dominguez. Nella ripresa poche emozioni fino al 65', poi la gara si spacca. Il portiere del Genoa si supera ancora su Raimondo, ma al 66' capitola quando a tu per tu con Barrow. Reazione del Grifone che ne finale di gara sfiora il pareggio con Yeboah, Ekuban e soprattutto Frendrup, il danese colpisce un palo clamoroso.

VIDEO | Genoa-Bologna 0-1: gli highlights

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.