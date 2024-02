Genoa-Atalanta, probabili formazioni: problemi in difesa per Gilardino e Gasperini

Il fortino del Ferraris per confermarsi grande contro le grande. Il Genoa affronta domenica alle 18 l'Atalanta del grande ex Gasperini, lanciatissima e quarta in classifica. Nelle ultime cinque giornate nessuno ha fatto meglio della Dea in campionato, ma Gilardino è reduce da otto risultati utili di fila e non vuole fermare la sua corsa lontana dalla zona retrocessione sempre più vicina alla parte sinistra della classifica.

Genoa-Atalanta, le scelte di Gilardino

Buone notizie per il Grifone che recupera Messias, anche se il brasiliano dovrebbe partire dalla panchina. In difesa De Winter è squalificato, al suo posto c'è Vogliacco con Bani e Vasquez a formare il muro davanti a Martinez. A centrocampo i due dubbi della vigilia, a sinistra si giocano una maglia Martin, apparso in buona forma con l'Empoli, e Spence che ha convinto nelle prime uscite con la sua nuova maglia. Il secondo ballottaggio è nel cuore del campo con l'ex Malinovskyi che sembra essere in vantaggio su Strootman. Nessuna novità in attacco dove Retegui e Gudmundsson guideranno i rossoblu.

Genoa-Atalanta, le scelte di Gasperini

Gasperini si presenta al Ferraris senza Hien e Palomino, difesa obbligata quindi con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac a protezione di Carnesecchi. A centrocampo non ci sarà lo squalificato Ederson e così la spalla di De Roon dovrebbe essere Koopmeiners che ha smaltito i problemi fisici e verrà subito inserito dall'inizio. In attacco, con Lookman ancora impegnato in Coppa d'Africa, molto probabile l'inserimento di Miranchuk al fianco di De Ketelaere alle spalle di Scamacca.

Genoa-Atalanta, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2) Martinez, Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi, Kolasinac, Djimsiti, Scalvini; Holm, Koopmeiners, De Roon, Ruggeri; Miranchuk, De Ketelaere; Scamacca

Genoa-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida del Ferraris di domenica alle 18 sarà trasmessa da Dazn su App e s sito ufficiale della piattaforma, inoltre gli abbonati anche a Sky potranno gustarsi le immagini anche su Zona DAZN, canale numero 214. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni con il commento tecnico di Massimo Gobbi.