Genoa-Ascoli 2-1, pagelle: Badelj gol e classe, Coda in giornata no

Squadra in casa

Squadra in casa Genoa

Adesso è davvero Serie A, la lunga cavalcata del Genoa si conclude oggi con due giornate di anticipo grazie al successo contro l'Ascoli 2-1 firmato da Bani e Badelj, due dei migliori in campo. Decisivo anche il pareggio del Bari a Modena, è proprio il rigore dell'1-1 dei canarini a far iniziare i festeggiamenti di uno stadio esaurito in ordine di posto e ovviamente tutto rossoblu.

Tra i singoli di giornata ottime le prove di Strootman, Badelj e Bani, mentre non è una partita da ricordare per Coda che sbaglia anche un calcio di rigore.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.