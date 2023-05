Genoa-Ascoli 2-1: il Grifone torna in Serie A

Il Genoa torna in Serie A dopo solo una stagione di purgatorio. In un Ferraris tutto esaurito scatta la festa per la cavalcata del Grifone conclusa oggi con il 2-1 sull'Ascoli e il contemporaneo pareggio del Bari a Modena. La squadra di Gilardino, oggi squalificato, completa il percorso grazie ai gol di Bani e Badelj.

E'una promozione più che meritata per il Grifone che dopo l'avvio difficile griffato Blessin ha scelto Alberto Gilardino, alla prima esperienza su una panchina così importante. E' stata la svolta, l'ex campione del mondo ha portato concretezza e solidità ad un Genoa a cui di sicuro la qualità non mancava nemmeno a inizio anno. Il resto lo hanno fatto i giocatori mettendo a disposizione le loro carte, chi esperienza e qualità (Badelj, Strootman, Criscito, Coda), chi la classe innata (Gudmundsson su tutti), chi abengazione e concentrazione (tutta la difesa). La ricetta perfetta ha così preso vita e nessuno è più riuscito a fermare il Genoa.

Genoa-Ascoli 2-1 , la cronaca

In campo dall'inizio il miglior Genoa possibile ovviamente con Sabelli che scala a sinistra al posto di Criscito infortunato mentre in panchina non c'è Gilardino, squalificato, ma il suo vice Caridi. La partenza di gara è veloce e vivace con l'Ascoli che, come annunciato da Breda alla vigilia, non fa da spettatore alla festa ma vuole punti per la qualificazione ai prossimi playoff. Al 16' però il Genoa passa, calcio d'angolo, testa di Sturaro con palla sulla traversa ma sulla respinta Bani è il più lesto di tutti e mette in rete. Passa un minuto e Strootman va vicino al raddoppio con un sinistro da lontano che sfiora il palo. La terza incredibile occasione per il Grifone è quella del 30' quando Sabelli pesca Frendrup che fa da sponda per Strootman che solissimo a pochi metri dalla porta si fa ipnotizzare da Leali e così si rimane sull'1-0. Nel frattempo però a Modena Giacomo Ricci porta in vantaggio il Bari e per qualche secondo scende l'entusiasmo in un Ferraris che però si riaccende subito tra voci e colori. Al 38' brividi per Martinez con la rovesciata di Gondo che colpisce in pieno il palo alla sua destra.

Parte la ripesa ed è Gudmundsson dopo una manciata di secondi ad andare vicino al gol con dribbling secco e tiro a giro che termina di poco sul fondo. L'islandese ha poi la palla per chiudere il match grazie all'assist sontuoso di Coda che lo pone davanti a Leali, ma il rossoblu calcia addosso al portiere. Il 2-0 è nell'aria e arriva grazie a Badelj che viene involontariamente servito da Bellusci, il croato da dentro l'area piccola deposita in rete. Il Grifone a questo punto rischia di dilagara con Leali che stende Sabelli in area, per l'arbitro è rigore, Coda va dal dischetto ma Leali para sia la prima che la seconda conclusione sulla ribattuta. Sul ribaltamento di fronte l'Ascoli accorcia con Marsura che appena entrato in campo infila in rete su assist di Collocolo. La gara ora è riaperte e Caligara va vicino al pareggio con una strana parabola che non si infila nella porta rossoblu solo per l'ottimo intervento di Martinez. Al 78' il boato del Ferraris accoglie il gol del pareggio del Modena che significa Serie A.

Genoa-Ascoli 2-1 | Tabellino e voti

Marcatori: 16' Bani, 63' Badelj, 68' Marsura

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Bani 6,5, Vogliacco 6, Dragusin 6; Frendrup 6, Sturaro 6,5, Badelj 7, Strootman 7, Sabelli 5,5 (82' Hefti s.v.); Gudmundsson 6 (82' Aramu s.v.), Coda 5 (77' Ekuban).

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Adjapong 5, Bellusci 5, Simic 6,5, Giordano 6; Collocolo 6, Buchel 5 (73' Giovane), Caligara 6; Mendes 6 (67' Marsura); Forte 5.5 (67' Lungoy), Gondo 6,5.

Arbitro: Sozza

Note: Ammoniti: Vogliacco, Bellusci, Collocolo, Sabelli