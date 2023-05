Genoa in A, il capolavoro di Gilardino è una promessa mantenuta

Un anno dopo la retrocessione il Genoa torna in Serie A con pieno merito. Il Grifone chiude al secondo posto la sua cavalcata e la festa in città esplode dopo il 2-1 all'Ascoli e grazie anche al rigore di Diaw che permette al Modena di pareggiare con il Bari. La certezza del ritorno nella massima serie A arriva in quel momento, è lì che il Ferraris esplode scacciando via i fantasmi di una festa rimandata, di un'altra settimane da vivere in purgatorio.

Genoa in Serie A, la promessa mantenuta da 777 Partners

Il Grifone è di nuovo in Serie A, in meno di dodici mesi, una sola stagione, come aveva promesso la società. La 777 Partners appena arrivata si era trovata catapultata nel campionato cadetto, senza praticamente avere colpe visto che il disastro era stato fatto ben prima del mercato di gennaio. Subito dopo la caduta la stessa proprietà aveva dichiarato apertamente di voler tornare immediamente nel paradiso del pallone italiano e la promessa è stata mantenuta. In estate è stata creata la rosa più forte della Serie B, investendo e non poco, acquistando Coda, Aramu, Strootman e tenendo i vari Badelj, Bani, Dragusin e Gudmundsson.

L'etichetta da favorita è stata prima portata in giro per l'Italia, e soprattutto al Ferraris, come un peso. La gestione Blessin è stata fallimentare soprattutto per quello, il Grifone aveva le ali ma non le spiegava, provava ma non riusciva, confuso dai continui cambi del tecnico e da risultati mai pienamente convincenti. Inutle dire che la vera svolta è stato l'avvicendamento in panchina con la società che ha avuto l'intuizione e il coraggio di affidare un posto così importante a Gilardino che mai si era seduta su una panchina di questo calibro.

Tutti i meriti di Gilardino

L'ex campione del mondo ha lavorato sul gruppo, e con il gruppo, creando gerarchie chiare, dando un'anima, un gioco, delle idee e soprattutto spazzando via il caos blessiniano. Gilardino ha guidato una Ferrari con umiltà e cuore, l'ha resa non solo bella ma anche incredibilmente affidabile e infine vincente. La difesa di ferro, l'aver riportato al centro del progetto Badelj e Strootman e lo spostamento di Gudmundsson vicino alla porta, sono state alcune le mosse vincenti di un tecnico che arrivato in punta di piedi si è preso tutto: la fiducia dei giocatori in primis e il cuore di un pubblico che per tutto il campionato ha seguito il Grifone dappertutto inseguendo insieme la Serie A. La promessa è stata mantenuta, il Genoa è tornato e questa volta vuole restare ed essere protagonista nel paradiso del calcio italiano.