Sestri Levante, vittoria contro il Fossano con super Marquez

Sesta vittoria di fila per il Sestri Levante che batte il Fossano nel testacoda del girone A di Serie D. I corsari vincono in casa dell'ultima classifica faticando solo a inizio gara, poi si scatena il bomber Marquez e arrivano i tre punti che permettono ai rossoblu di rimanere al comando della classifica e a mettere un altro mattone nella costruzione che potrebbe portare la squadra in Serie C

Fossano-Sestri Levante 1-3, i gol

La partenza di gara è tutta per gli ultimi della classe che mettono alle corde la capolista e passano subito in vantaggio con il tap in di Galvagno al 13'. E' un sussulto d'orgoglio che però non spaventa il Sestri Levante. Al 20' infatti inizia il Marquez show e per i piemontesi non c'è scampo. Il bomber dei liguri segna la rete del pareggio imbeccato da Furno poi ha anche l'occasione del vantaggio arriva a fine frazione ma l'attaccante sbaglia il rigore del sorpasso.

Il bomber rossoblu però si rifà nella ripresa e già al 52' porta in vantaggo i suoi: stavolta Toriano riesce a imbeccare Marquez che infila ancora Chiavassa. Passano otto minuti e Marquez completa la sua giornata perfetta segnando la tripletta personale questa volta assistito da Podda. Finisce così 3-1 in rimonta per il Sestri Levante che non si ferma più.

Domenica alla 14,30 la capolista torna al Sivori per sfidare il Pont Donnaz che sta attraversando un pessimo periodo di forma, due sconfitte nelle ultime tre gare.