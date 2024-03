Fermana-Sestri Levante, probabili formazioni: Barilari perde un titolare

Sfida all'ultima in classifica per il Sestri Levante che oggi alle 18,30 fa visita alla Fermana. I corsari sono reduci da due vittorie di fila e al momento sarebbero salvi senza passare dai play out grazie a 34 punti, ma devono guardarsi le spalle da Vis Pesaro, Ancona, entrambe a 33, e Recanatese, a 30. Per i padroni di casa la situazione è ancora più difficile con 21 punti e il solo Olbia da superare a 22 per evitare la retrocessione, sempre che non restino così tanti i punti dalla diciottesima.

Fermana-Sestri Levante, le scelte di Mosconi

Problema squalifiche per l'ultima della classe, non ci saranno infatti Fort, Petrelli e Paponi, ma tornano dallo stop del giudice sportivo Misuraca, Malaccari e Carosso. Si va verso la conferma del 3-5-2 con Giovinco e Sorrentino coppia d'attacco sostenuto da un centrocampo con Petrungaro a sinistra, Niang a destra e in mezzo Misuraca, Scorza e Malaccari.

Fermana-Sestri Levante, le scelte di Barilari

Barilari dovrà invece sostituire Candiano, uno dei migliori in questo momento dei suoi. Il centrocampista è squalificato e quindi si dovrà cercare il giusto sostituto con Andreis che sembra essere in vantaggio su Raggio Garibaldi. Non cambia l'attacco con Forte centravanti e ai suoi fianchi Gala e Clemenza, non si tocca anche la difesa con Pane, Olian, Podda e Furno che sembrano essere inamovibili.

Fermana-Sestri Levante, le probabili formazioni

Fermana (3-5-2) Borghetto, Heinz, Santi, Carosso; Niang, Malaccari, Scorza, Misuraca, Petrungaro; Sorrentino, Giovinco

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Podda, Pane, Oliana, Furno; Andreis, Sandri, Parlanti; Clemenza, Forte, Gala

Fermana-Sestri Levante in diretta tv e streaming

La sfida di oggi alle 18,30 tra Fermana e Sestri Levante sarà trasmessa in diretta tv da Sky che accenderà anche i servizi streaming Now TV e la App Sky Go.