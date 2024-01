Entella, Zamparo saluta: continua la rivoluzione in attacco

Si sta per concretizzare un'altra cessione in casa Entella, dopo Lancini e Mosti, il prossimo a lasciare Chiavari sarà Zamparo. L'attaccante, arrivato un anno e mezzo fa dopo l'exploit con la Reggiana nella stagione scorsa ha segnato 11 reti, un buon bottino, ma in questa è riuscito ad esultare solo due volte in 18 occasioni e nelle ultime tre partite non era mai sceso in campo. Segnali evidenti che in caso di offerta qualcosa sarebbe potuto succedere e così è stato, secondo il sito Tuttoc.com, il Padova ha trovato la via per convincere Entella e calciatore e nelle prossime ore chiuderà il colpo.

La cessione di Zamparo e la rivoluzione offensiva dell'Entella

L'attacco dell'Entella cambia così faccia, l'addio di Zamparo arriva dopo l'arrivo di Montevago e Vianni che adesso compongono il reparto insieme a Faggioli, Santini, Clemenza e Disanto, con quest'ultimo che però è in odore di cessione. A loro va poi aggiunto Tomaselli, esterno che Gallo ha utilizzato nelle ultime due gare da seconda punta con buoni risultati. Una vera e propria rivoluzione, forse necessaria visto che l'Entella ha segnato 18 gol in 21 partite, peggio hanno fatto in tutto il girone B di Serie C solo Lucchese, Spal, Olbia e Fermana.