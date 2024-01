L'Entella pesca dalla Sampdoria il nuovo attaccante

Continua il restyling dell'attacco dell'Entella. I chiavaresi dopo aver acquistato Vianni, che ha già esordito con l'Ancona, sono infatti vicinissimi alla chiusura del colpo Daniele Montevago come riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. La Virtus ha strappato il giocatore ad una folto concorrenza di squadre di Serie C e lo acquisterà in prestito fino a fine stagione. Il giocatore lascerà così il Gubbio dove ha militato in questa prima parte di annata mettendo a referto due gol in 16 partite.

Montevago dalla Sampdoria all'Entella

Classe 2003, deve ancora compiere 21 anni, Montevago è un rinforzo di qualità per l'Entella il cui attacco ha deluso e non poco tanto che alcuni elementi potrebbero partire a gennaio: Disanto e Zamparo in primis. L'attaccante ha deciso di cambiare maglia dopo un impiego non troppo soddisfacente, nel Gubbio mai è stato in campo per novanta minuti interi e solo in quattro occasioni è partito dall'inizio.

Montevago spera quindi tornando in Liguria di ritrovare quella verve che lo ha fatto balzare agli onori della cronaca nella stagione 2022-2023 quella dell'esordio in Serie A, in totale sei le presenze nel massimo campionato con la maglia blucerchiata, e dei 17 gol in 25 presenze nel campionato Primavera dove era andato in doppia cifra anche nell'annata precedente.