L'Entella torna al successo contro la Vis Pesaro

Dopo tre pareggi di fila, l'Entella torna alla vittoria contro la Vis Pesaro per 2-1. Un gol per tempo per collezionare l'undicesimo risultato utile di fila e rimanere a meno uno dalla capolista Reggiana.

Volpe nella sfida di oggi cambia solo il centrocampo nonostante all'orizzonte ci sia una settimana da tre gare in sette giorni. In campo non c'è Paolucci, al suo posto Tenkorang con Palmieri che scala a fare il regista. La scelta è azzeccata perché è proprio Tenkorang a sbloccare la gara al 29' approfittando dell'assist di Palmieri, per il centrocampista è il terzo centro stagionale. La Vis Pesaro però non si arrende e al 34' Di Paola mette i brividi al Comunale centrando la traversa di testa.

La ripresa parte con l'Entella arrembante e capace di sfiorare il gol prima con Merkaj e poi con Zappella, entrambi sfiorano la rete con conclusioni di poco a lato. Al 59' arriva il meritato raddoppio con Zamparo che di testa mette in rete su assist di Merkaj. Al 73' Tenkorang si divora la terza rete. Nel finale la Vis Pesaro accorcia le distanze su rigore con Fedato che trasforma la massima punizione assegnata per fallo di su Pucciarelli.

Martedì i chiavaresi torneanno già in campo per sfidare il Pontedera e riprendere il duello con la Reggiana per la prima posizione del girone B della Serie C, l'unico che garantisce la promozione in Serie B diretta.