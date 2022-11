Entella, Volpe verso la Vis Pesaro: "Siamo sulla strada giusta, ma niente cali di tensione"

E' di nuovo tempo di scendere in campo per l'Entella che domani alle 17,30 affronta la Vis Pesaro dopo essere stata inchiodata sul pari dal San Donato ultimi della classe. La classifica vede i chiavaresi al secondo posto della Serie C, girone B, ad una sola lunghezza dalla Reggiana. Domani quindi sarà una gara molto importante.

Il tecnico dell'Entella Volpe sulle pagine del sito ufficiale spiega: “Oggi la classifica dimostra che siamo sulla strada giusta. E questo lo dico per come vedo la squadra lavorare durante la settimana. Dobbiamo continuare su questa linea sapendo che si deve sempre migliorare e tutti noi vogliamo farlo. Siamo alla continua ricerca di quel salto di qualità che ci può far fare uno scatto in più in avanti. Abbiamo buone risorse che vanno sfruttate. Dobbiamo evitare cali di tensione durante la gara perché a volte possiamo compromettere il risultato. Il calcio insegna che in tutte le partite ci sono delle difficoltà, noi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti e a non porci limiti, abbiamo le qualità per andare a cercare i tre punti contro ogni avversario”.