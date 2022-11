Entella-Vis Pesaro, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Sassarini

L'operazione sorpasso in testa è partita in casa Entella. I chiavaresi oggi alle 17,30 sfidano la Vis Pesaro per provare a tornare in vetta al girone B di Serie C superando la Reggiana, attuale capolista.

L'Entella arriva alla sfida da dieci risultati utilli consecutivi ma da tre pareggi di fila, due contro le big Cesena e Reggiana e uno contro il San Donato ultimo in classifica. Volpe ha avvertito in conferenza stampa che non vuole più cali di concentrazione e così è pronto a schierare la formazione titolare nonostante la prossima sarà una settimana intensa con tre partite in sette giorni.

In attacco torna Zamparo con Merkaj, alle loro spalle spazio ancora a Ramirez con Meazzi pronto a dargli il cambio quando la benzina del sudamericano sarà finita. Unico vero dubbio della vigilia è Paolucci che potrebbe tirare il fiato, Rada e Tascone si giocano il suo posto in mezzo al campo.

Entella-Vis Pesaro: le probabili formazioni

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Zappella, Parodi, Chiosa, Favale; Tenkorang, Tascone, Palmieri; Ramirez; Merkaj, Zamparo.

Vis Pesaro (4-3-1-2) Farroni, Zola, Bakayoko, Gavazzi, Ghazoini; Borsoi, Valdifiori, Aucelli; Di Paola; Cannavò, Fedato.

Entella-Vis Pesaro: dove vedere la partita in streaming

La sfida del Comunale di oggi alle 17,30 sarà trasmessa in streaming da Eleven Sport, piattaforma che detiene i diritti di tutta la Serie C.