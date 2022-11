Entella, l'infermeria si svuota al momento giusto

L'Entella torna in campo domenica contro la Vis Pesaro per cancellare il pareggio contro il San Donato ultimo in classifica e provare il controsorpasso in testa alla classifica ai danni della Reggiana. La prossima sarà un settimana intensa per i chiavaresi che scenderanno in campo tre volte: domenica con la Vis Pesaro, martedì con il Pontedera e il 3 dicembre contro la Lucchese. Un tour de force contro squadre di metà classifica che inseguono i playoff.

Entella bloccata dal San Donato ultimo in classifica

Ci sarà bisogno di tutti e per Volpe arrivano buone notizie dall'infermeria. Sadiki e Morosini ieri sono tornato a lavorare con il gruppo, Pellizzer ha svolto una parte della seduta con i compagni, domenica potrebbero tutti essere convocato, come svela Il Secolo XIX.

Rimangono quindi ai box Barlocco, per cui ci vorranno almeno altr quindici giorni e ovviamente Clemenza che ha subito la rottura del legamento del crociato del ginocchio e quindi tornerà quando la stagione volgerà verso il gran finale. La buona notizia per il trequarstita è che la prima parte di recupero è finita, lunedì è tornato a Chiavari per iniziare la seconda parte del programma.