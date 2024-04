Entella ribaltata al Comunale dalla Spal

L'Entella perde al Comunale 2-1 contro la Spal lo scontro salvezza. I chiavaresi passano subito in vantaggio poi regalano i gol della rimonta dei ferraresi che li scavalcano in classifica. I liguri ora sono a più cinque sulla zona play out a due giornate dal termine, ma la Recanatese giocherà domani a Cesena in casa della squadra prima in classifica e già promossa in Serie B

Entella-Spal 1-2, la cronaca

Parte subito forte l'Entella con al 5' Petremann che prova a pescare Vianni in area ma l'attaccante non arriva ad impattare il pallone, poi il centrocampista su punizione colpisce il palo a Galeotti battuto. La pressione porta al gol del vantaggio al 14' con Zappella che appostato sul secondo palo insacca il vantaggio. La sfuriata iniziale si esaurisce e piano piano inizia ad uscire la Spal che al 42' pareggia con Valentini che appoggia in porta dopo l'uscita a vuoto di De Lucia.

Un gol regalato e non è il solo perché al ritorno in campo per la ripresa dopo appena due minuti l'Entella si sbilancia e lascia a Petrovic una prateria per batter De Lucia in contropiede. E' un colpo durissimo a cui i chiavaresi non riescono a rispondere fino a dieci minuti dal termine quando Petermann sfiora il palo con una conclusione dal limite. E' l'ultimo sussulto primo del triplice fischio dell'arbitro.

Entella-Spal 1-2, gli highlights

A breve sul canale Youtube ufficiale della Lega Pro sarà disponibile il video con i gol e gli highlights della gara che verrà poi caricato in questo articolo

Entella-Spal 1-2, il tabellino

Marcatori: 14' Zappella, 43' Valentini, 47' Petrovic

Entella (3-5-2) De Lucia, Manzi, Bonini, Parodi (37' Portanova); Zapella, Corbari, Petermann, Lipani (67' Faggi), Di Mario (67' Embalo); Giovannini (56' Tomaselli), Vianni (56' Santini)

Spal (4-4-2) Galeotti, Ghiringheli, Valentini, Fiordaliso, Saiani (68' Peda); Nadord, Contiliano, Edera (56' Rao), Dalmonte; Petrovic (68' Zilli), Rabbi (73' Collodei)

Note: ammoniti: Embalo, Bonini