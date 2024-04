Entella battuta dalla Juventus Next Gen, niente aggancio ai playoff

Finisce 2-0 il recupero della gara tra Juventus Next Gen ed Entella slittata in avanti a causa delle convocazioni in Nazionale. Troppo forti i bianconeri che schierano anche Nonge e Sekulov, da tempo nel giro della prima squadra di Allegri. Con questo ko i liguri restano tredicesimi a meno due dai playoff.

Juventus Next Gen-Entella 2-0, la cronaca

Gallo ritrova Portanova e cambia poco rispetto alla vittoria con il Pontedera, il difensore di ritorno dalla squalifica è subito titolare, l'altra sostituzione è in attacco dove Tomaselli prende il posto di Giovannini. Nella Juve tornano in C dopo le apparizioni in Serie A sia Nonge che Sekulov.

I bianconeri partono subito forte e collezionano due occasioni nel primo quarto d'ora, la prima con Guerra ben fermato in uscita da De Lucia e la seconda con Savona ma l'estremo difensore dell'Entella è di nuovo attento. Al 39' la risposta dei chiavaresi è in un tiro a giro di Montevago che non inquadra la porta, ma passano due minuti e i padroni di casa passano trovando il tiro deviato di Damiani che buca De Lucia.

Nella ripresa altra occasione per Savona che non arriva sull'ottimo invito di Comemencia, poi a dieci minuti dal termine arriva il raddoppio bianconero con Guerra che viene servito ancora una volta dall'ottimo Hasa e deposita in rete il 2-0. Per l'Entella arriva la sconfitta, giusta per quello visto in campo, i chiavaresi non sono quasi mai riusciti a rispondere agli avversari.

Juventus Next Gen-Entella 2-0, il tabellino

Marcatori: 41' Damiani, 81' Guerra

Juventus Next Gen (3-5-2) Daffar, Savona, Stivanello, Stramaccioni; Turicchia, Hasa, Damiani (87' Palumbo), Nonge (66' Salifou), Comenencia (66' Rouhi); Guerra (82' Guerra), Sekulov (82' Anghele)

Entella (3-5-2) De Lucia, Portanova, Bonini, Manzi; Zappella, Corbari (46' Siatounis), Petermann, Lipani (81' Faggi), Di Mario (76' Garattoni); Montevago (46' Santini), Tomaselli

Note ammoniti: Comenencia, Guerra, Stramaccioni