L'Entella torna alla vittoria con il Pontedera

Dopo un pareggio e una sconfitta, l'Entella torna a vincere e lo fa con pieno merito contro il Pontedera con un secco 3-1. Gli uomini di Gallo volano a quota 41 punti allontanando la zona play out, ora distante sette punti, e scacciano così i fantasmi di un finale di stagione in apnea, anzi con uno scatto potrebbero anche agganciare la zona play off ora a quota 43.

Entella-Pontedera 3-1, la cronaca

Gallo conferma le indicazioni della vigilia con Parodi che torna nel terzetto difensivo e rimette in campo quasi tutti i titolari fissi, l'unica novità è Di Mario a sinistra che vince il ballottaggio con Garattoni.

La gara parte subito con l'Entella in attacco e la respinta di un difensore ospite sul colpo di testa pericoloso di Giovannini, gli avversari però rispondono subito con il tiro di Bendetti che si schianta sull'esterno della rete. I chiavaresi poi alzano la pressione e prima sfiorano il vantaggio con Petermann, il cui colpo di testa è respinto da Vivoli, e poi possono esultare per la rete di Corbari che infila il portiere avversario. La gioia dura però pochissimo perché due minuti dopo Ignacchiti con un destro chirurgico trova l'angolino e batte De Lucia.

Dopo il riposo i padroni di casa caricano a testa bassa e al 50' Corbari manca la doppietta appoggiando alto un pallone solo da spingere in porta. Montevago è scatenato e dopo essere stato protagonista nell'azione precedente serve ancora Corbari tre minuti più tardi ma Vivoli questa volta in uscita è prontissimo. Il gol è nell'aria e arriva al 60' con Giovannini che trova lo spazio giusto per infilarsi e portare in vantaggio l'Entella. La ciliegina sulla torta arriva al 79' con la punizione di Petermann che gonfia la rete e chiude definitivamente la gara.

Entella-Pontedera 3-1, gli highglights

Il canale Youtube ufficiale della Lega Pro a breve renderà disponibile il video con gli hihglights e i gol del match che verrà poi inserito in questo articolo

Entella-Pontedera 3-1, il tabellino

Marcatori: 33' Corbari, 35' Ignacchiti, 60' Giovannini

Entella (3-5-2) De Lucia, Manzi, Bonini, Parodi (78' Parodi); Zappella, Corbari (74' Siatounis), Petermann (84' Faggi), Lipani, Di Mario; Giovannini (84' Vianni), Montevago (84' Santini)

Pontedera (3-4-2-1) Vivoli, Pretato (75' Espeche), Martinelli (62' Ganz), Guidi (84' Cerretti); Perretta, Lombardi (75' Peli), Ignacchiti, Angori; Bendetti, Ianesi; Selleri

Note: ammoniti: Montevago, Benedetti