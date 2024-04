L'Entella strappa un ottimo punto a Pescara

Un punto importante per muovere la classifica e allontanarsi dalla zona playout nel girone B di serie C. L'Entella pareggia con il Pescara 0-0 all'Adriatico e sale a quota 42 punti, scavalcando il Sestri Levante nel lungo derby del Tigullio in classifica, ma soprattutto salendo a più cinque sulla Recanatese oggi sedicesima.

Entella-Pescara 0-0, la cronaca

Gallo cambia un po' a sorpresa la sua Entella, in attacco è rivoluzione con Vianni e Santini, in mediana c'è Faggi e non Corbari, mentre in difesa Parodi vince il ballottaggio con Portanova.

A partire forte sono i padroni di casa che hanno subito una buona occasione con Accornero ma il suo tiro da ottima posizione finisce fuori. Poi gli abruzzesi scaldano le mani di De Lucia ancora con Accornero e poi con il colpo di tacco di Merola, un tocco pregevole che però non mette troppo in difficoltà il portiere dell'Entella. I chiavaresi ci provano nel finale ma la conclusione di Zappella viene chiusa dalla difesa avversaria.

Nella ripresa girandola di cambi e un solo tiro nel primo quarto d'ora con Tunjov che però non trova la porta avversaria. Gallo prova a rivoluzionare la squadra cambiando tutto l'attacco inserendo Montevago e Tomaselli, la gara viaggia via a ritmi lenti e interrotta dai copiosi cambi. Lo spettacolo così latita e lo 0-0 si materializza al 90' dopo un secondo tempo senza scossoni da una parte e dall'altra.

Pescara-Entella 0-0, gli highlights

Sul canale Youtube della Lega Pro poco dopo la gara sarà disponibile il ideo con gli highlights della sfida di questa sera che verrà poi caricato in questo articolo

Pescara-Entella 0-0, il tabellino

Marcatori:

Pescara (4-3-3): Plizzari; Floriani Mussolini, Brosco, Mesik, Milani (72' Moruzzi); Tunjov (63' Aloi) Squizzato, Dagasso (62' Cangiano); Merola, Cuppone (76' Vergani), Accornero (72' Meazzi)

Entella (3-5-2): De Lucia; Manzi, Bonini, Parodi; Zappella, Petermann (79' Siatounis), Lipani, Faggi (57' Corbari), Di Mario; Vianni (69' Tomaselli), Santini (70' Montevago)

Note ammoniti: Dagasso, Milani, Faggi, Parodi, Montevago, Lipani