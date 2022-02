Entella, Schenetti suona la carica: “Da adesso in poi i punti pesano di più”

Nel difficile inizio di stagione dell’Entella è stata una delle poche luci a brillare, ora che tutto gira a meraviglia si è ripreso il suo spazio. E’il fantasista Schenetti che, superato alcuni problemi fisici, ha iniziato il suo 2022 con due reti in due gare, l’ultima contro l’Olbia: “Quando si vince si ha sempre tanto entusiamo – spiega il giocatore ai canali ufficiali della società – dobbiamo essere consapevoli che il campionato è ancora lungo e possiamo toglierci molte soddisfazioni”.

In Sardegna è arrivata una vittoria tutta cuore e carattere: “Le partite sono tutte diverse, in alcune magari non riesci ad esprimere il gioco che vorresti e in questo siamo stati bravi, non abbiamo fatto la partita migliore della stagione, ma abbiamo portato a casa i tre punti. Questo significa che siamo maturati molto”.

Il suo inzio di 2022 è stato da favola: “Sono contento soprattutto per le vittorie della squadra, abbiamo un obiettivo in testa, sappiamo che ora i punti contano e pesano parecchio, siamo in forte crescita ma da adesso in poi dobbiamo fare sempre il massimo”. Iniziando dal Pontedera domenica al Comunale.