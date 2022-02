Olbia-Entella 2-3: zampata Merkaj, ora il Cesena è nel mirino

La sconfitta con il Modena è solo un lontano e sbiadito ricordo, l’Entella dopo i cinque gol al Montevarchi vince anche contro l’Olbia in trasferta in una gara “sporca” come l'ha definità a fine partita il tecnico Volpe. I liguri vanno avanti due volte, ma vengono ripresi in entrambe le occasioni, la gioia esplode però al novantesimo con il timbro di Merkaj.

Olbia-Entella 2-3: la cronaca della gara

La Virtus, dopo alcune difficoltà iniziali sale di colpi e trova il vntaggio a metà frazione grazie a Schenetti, in campo al posto del’infortunato Capello: il trequartista scaglia un destro su cui il portiere avversario non può nulla. Dura poco però perché sette minuti dopo i sardi pareggiano con Udoh che solo davanti a Borra non sbaglia.

Nella ripresa si ripete lo stesso copione solo un po’ più dilatato nel tempo. Entella avanti al 55’ con la girata di Merkaj deviata nella propria porta da Travaglini, ma al 73’ Ragatzu piazza un cross che spegne la propria corsa in porta con Borra ingannato dalla velenosa traiettoria. Le emozioni però non finiscono qui, Morosini mette in mezzo per Merkaj che quando il cronometro segna 91 minuti apre il piatto e infila in rete il 2-3 fiinale. Un successo importante per l’Entella che resta quarta ma vola a sole due lunghezze dal Cesena, terzo. La lunga rincorsa sta per esaurirsi, ora i bianconeri sono davvero nle mirino.