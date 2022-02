Entella, colpo ad Olbia: Volpe “Gruppo fantastico, che emozione al gol di Merkaj"

Due volte in vantaggio, due volte ripresa, ma comunque vittoriosa grazie alla zampata di Merkaj oltre il novantesimo. L?Entella sbanca lo stadio di Olbia 3-2 e adesso è solo a due punti di distanza dal Cesena terzo in classifica, il tecnico Volpe a fine gara non può che gioire per l?impresa dei suoi.

Volpe commenta Olbia-Entella 2-3

Il tecnico, al sito ufficiale della società ligure spiega: ?Sono felice perché questo era un esame importante. Il campo era difficile, l?avversario ostico, non era facile venire qui e fare la partita. Sapevamo che in base alle nostre caratteristiche avremo avuto delle grandi difficoltà a palleggiare, ma nonostante questo non ci siamo innervositi e abbiamo fatto la nostra partita. Non sarà stata la migliore Entella della stagione, ma siamo riusciti a rimanere sempre concentrati vincendo una partita sporca, estremamente importante?.

Non bella ma vincente e nonostante la doppia rimonta: ?Quando vai in vantaggio due volte e ti fai recuperare non è mai facile mantenere la calma e anche oggi i cambi ci hanno dato una grande mano. So di poter contare su un gruppo fantastico che ha davvero qualità importantissime. Vincere così, per certi aspetti, è ancora più bello. Al gol di Merkaj mi sono ritrovato in campo a festeggiare con i ragazzi, queste sono le emozioni del calcio?.

Questo invece il commento dell?allenatore sulla marcia dei suoi nell?ultimo periodo: ?Rispetto al girone d?andata siamo un?Entella diversa. C?è grande entusiasmo e questo ci fa lavorare benissimo anche in settimana. La vittoria di oggi, arrivata all?ultimo respiro, per certi aspetti vendica anche il gol subito allo scadere nella gara d?andata, detto questo, dobbiamo continuare così perché i valori ci sono e con questo atteggiamento potremo veramente lottare per traguardi importanti?.