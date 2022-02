Entella, il match winner Merkaj: "Il gol? Merito anche di Morosini"

Avanti due volte, ma ripresa in entrambe le occasioni, l'Entella ha rischiato di essere bloccatd i nuovo dall'Olbia sul pareggio. Tutto smebrava scritto quadno il 90' è scoccato e il tabellone segnava ancora 2-2. Sembrava perché i sardi non avevano fatto i conto con Merkaj, attaccante sempre più importante nel super attacco a disposizione di Volpe. L'attacante nel post gara non nascode la soddisfazione “Siamo contentissimi per questo risultato, torniamo a Chiavari con 3 punti importantissimi che abbiamo voluto fortemente e che siamo riusciti a portare a casa”.

Tutto al plurale, perché Merkaj sa che senza una squadra coesa gli obiettivi non ri raggiungono, e anche per il gol al 90' non vuole presendersi tutti i meriti: “È bellissimo vincere una gara come questa nel finale e sono contento per il gol, ma tantissimo merito va dato a Morosini che ha messo una gran palla, era una situazione difficile ma sono stato anche fortunato, ho messo la gamba come ho potuto e per fortuna è andata bene”.

E ora la doppia cifra è dietro l'angolo: "Mi fa piacere ma sono contento soprattutto perché i miei gol sono serviti a portare a casa i 3 punti in una trasferta complicata e su un campo difficilissimo.”