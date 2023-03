Entella-San Donato Tavernelle, probabili formazioni: le scelte di Volpe e Buzzegoli

Terza partita in sette giorni per l'Entella che dopo aver vinto con la Reggiana e perso con il Cesena riceve al Comunale oggi alle 17,30 il San Donato Tavernelle. I chiavaresi devono vincere per continuare ad alimentare il sogno promozione diretta per cui è necessario chiudere la stagione al primo posto. Al momento devono recuperare quattro punti su una Rggiana che dopo il ko proprio con l'Entella sembra aver perso un po' di smalto.

Volpe viste le tante partite in pochi giorni potrebbe varaare un po' di turnover con Morosini favorito su Merkaj in attacco, dove torna dalla squalifica Gaston Ramirez. In difesa out Pellizzer toccherà a Sadiki nel cuore della retroguardia. Niente da fare anche per Zappella che rientrerà nel prossimo turno, a destra giocherà ancora Tomaselli.

Entella-San Donato Tavernelle: probabili formazioni

Entella (3-4-1-2) Borra, Chiosa, Sadiki, Parodi; Tomaselli, Rada, Tascone, Favale; Ramirez; Zamparo, Morosini.

San Donato Tavernelle (4-3-1-2) Biagini, Siniega, Gorelli, Brenna, Rossi; Regoli, Bovolon, Bianchi; Geraldini; Ubaldi, Galligani

Entella-San Donato Tavernelle in diretta tv e streaming

La sfida di oggi al Comunale con fischio d'inizio alle 17,30 sarà trasmessa in diretta streaming integralmente da Elevn Sport. La partita è stata inserita anche nella diretta Gol di Serie C di Sky al canale 252 e in streaming su Now TV.