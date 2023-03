Entella, torna Ramirez ma si blocca Pellizzer

Rialzarsi subito per riprendere la rincorsa al primo posto nel girone B di Serie C. L'Entella deve mettersi alle spalle i quattro gol subiti a Cesena e può farlo già sabato alle 17,30 contro il San Donato Tavernelle, squadra attualmente in lotta per non retrocedere. La seconda della classe reduce dai big match con Reggiana e Cesena, il primo vinto e il secondo perso, ha quattro punti di distacco dalla capolista emiliana ma deve guardarsi le spalle dai bianconeri saliti a meno due.

Entella-San Donato Tavernelle: out Pellizzer

In vista del prossimo match c'è una buona notizia per Volpe che ritrova dopo il turno di squalifica Gaston Ramirez. L'ex Sampdoria era stato espulso con la Reggiana e tornerà in campo, a lui si aggrappano i chiavaresi per dare l'assalto al primo posto.

Non arrivano invece buone sensazioni da Pellizzer che si è fermato contro l Cesena e nelle prossime ore si sottopporrà agli esami clinici per capire l'entità dell'infortunio muscolare. Il difensore è quindi di nuovo alle prese con un problema fisico, non una novità in questa travagliata stagione, e come spiega Il Secolo XIX non sarà della partita. Al suo posto al centro della difesa si scalda Sadiki che però dovrà battere la concorrenza del giovane Reali. Nella prossima gara mancherà ancora Clemenza che sta cercando di recuperare dal grave infortunio al ginocchio di inizio stagione.