Cesena-Entella 4-0, Bongiorni: "Pensiamo subito alla prossima"

L'unica buona notizie della serata dell'Entella è il pareggio della Reggiana a Pontedera che la tiene a quattro punti dal primo posto. Per il resto la sfida al Cesena è stata un grande passo indietro rispetto alla vittoria del Mapei Stadium.

Bongiorni dopo Cesena-Entella 4-0

Ad ammetterlo è anche Bongiori, in panchina ieri a causa della squalifica di Volpe: “Questa sconfitta è sicuramente figlia della fatica, a Reggio abbiamo speso tante energie fisiche e mentali. Arrivavamo da un ottimo periodo, è la prima sconfitta del 2023. Questa sera si è visto dai primi minuti, siamo sembrati subito un po’ sgonfi. Per il Cesena era l’ultima spiaggia per riaprire il campionato, hanno avuto più verve e cattiveria. Se trovi una squadra di pari valore e in queste condizioni è facile andare in difficoltà. Una serata no può succedere, questo non deve minare le nostre certezze, anzi, siamo in lotta per qualcosa di importante e ci proveremo già dalla prossima partita. Ho detto ai ragazzi di resettare subito, è un inciampo, guardiamo avanti”.

“Il gruppo è consapevole delle proprie capacità, siamo dispiaciuti per questa prestazione, ora dobbiamo prepararci bene per la prossima. Ogni gara da qui alla fine sarà importantissima”