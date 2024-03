Entella, doppia assenza con il Pontedera

Lo stop forzato dopo il rinvio della gara contro la Juventus Next Gen è quasi finito per l'Entella che sabato alle 16,15 al Comunale ospita il Pontedera in una gara molto delicata. I padroni di casa infatti sono a quota 38 punti a meno tre dai play off e a più quattro, con una gara da recuperare, sull'Ancona che invece sarebbe al momento l'ultima squadra qualificata ai play out.

Due squalificati nell'Entella contro il Pontedera

L'Entella non può quindi sbagliare, deve vincere per allungare il passo verso la salvezza contro una formazione che, forte dei suoi 47 punti, è vicinissima alla qualificazione ai play off promozione. Il momento per i liguri non è dei migliori, nelle ultime cinque giornate è arrivata una sola vittoria con il roboante 5-0 sul Perugia a cui è seguita la sconfitta con la Torres e il pari interno con la Lucchese. Meglio hanno fatto gli ospiti che sono stati sconfitti dal Pescara domenica scorsa, ma prima avevano inanellato due vittorie e due pareggi.

Insomma non sarà facile e ad aumentare le difficoltà arrivano anche le decisioni del giudice sportivo che ha squalificato due giocatori dei chiavaresi: Tomaselli e Portanova. Il primo è il jolly offensivo che Gallo ha utilizzato sia da seconda punta che da esterno, il secondo è un difensore centrale che, arrivato a gennaio, si sta ritagliando parecchio spazio nella formazione titolare.