Entella: festa solo sugli spalti, niente svolta con la Lucchese

L'Entella spegne 110 candeline, lo fa con il proprio settore giovanile sugli spalti del Comunale dove ci sono anche alcuni tra i più amati ex, ma in campo non riesce ad accendere i fuochi d'artificio. Contro la Lucchese finisce infatti 0-0 e la gara che poteva essere quella del lancio verso la zona play off, diventa un'altra occasione sprecata sperando che nei prossimi giorni quelle dietro non vincano altrimenti il vantaggio di cinque punti sui play out potrebbe assottigliarsi.

Entella-Lucchese 0-0, la cronaca

Gallo non cambia la sua squadra, in attacco ci sono Montevago e Giovannini, sulla fascia va Parodi. La sfida non regala spettacolo, anzi, le due squadre si fronteggiano in una partita a scacchi con pochissimi sussulti, solo due nel primo tempo, una conclusione sballata di Gucher e un tiro debole di Petermann. La ripresa è ancora peggio, nessuno tiro in porta, nessuna iniziativa pericolosa a eccezione del gol annullato a Giovannini che ribadisce in rete il tiro respinto dalla traversa di Lipani, per l'arbitro però è fuorigioco e così si resta a reti inviolate in una gara che diventa sempre più soporifera.

La storia della partita finisce quindi qui, la paura la fa da padrona e così finisce con un giusto 0-0 che di sicuro aiuta di più la Lucchese, i toscani restano agganciati alla zona play off, i liguri sono sempre nel limbo.

Entella-Lucchese 0-0, gli highlights

A breve sul canale ufficiale Youtube della Lega Pro sarà disponibile il video con gli highlights della gara, appena possibile verrà inserito anche in questo articolo.

Entella-Lucchese 0-0, il tabellino

Entella (3-5-2) De Lucia, Portanova (75' Tomaselli), Manzi, Bonini; Zappella, Lipani, Petermann, Corbari, Lipani, Parodi; Montevago, Giovannini (81' Santini)

Lucchese (4-2-3-1) Chiorra, Tiritiello, Quirini, Benassai, Astrologo; Gucher, Tumbarello; De Maria (85' Alagna), Rizzo Pinna (85' Russo), Disanto; Yeboah (83' Magnaghi)

Note: ammoniti: Manzi, Portanova