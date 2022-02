Entella-Montevarchi, probabili formazioni: tre assenze nella Virtus

Subito in campo per dimenticare la sconfitta con polemiche di domenica scorsa con la capolista Modena. L’Entella riceve oggi nel turno infrasettimanale del gruppo B di Serie C il Montevarchi e vuole tornare a vincere per restare in piena lotta playoff. Non ci saranno però tre giocatori importanti come Coppolaro, Dessena e Capello, oltre al tecnico Volpe squalificatto dopo l’incandescente sfida contro i canarini.



Nessun cambio tattico all’orizzonte, si continuerà sulla strada del consolidato 4-3-1-2 con poco turnover. In difesa torna al centro Matias Silvestre, sugli esterni spazio a Cleur e Pavic, mentre in mediana gli scudieri di Paolucci saranno Rada e Karic. Scelta obbligata per il trequartista, torna titolare Schenetti, mentre la coppia offensiva questa volta dovrebbe essere formata da Morosini e Merkaj.



Di fronte ai chiavaresi ci sarà una squadar in grossa difficoltà, che non vince da cinque gare di fila in campionato, ed è alle soglie della zona playout. Il Montevarchi infatti è con Teramo e Fermana a quota 22 punti in classifica, è la squadra che ha perso più partite nel toeneo, 12 su 22, ed ha la seconda peggio difesa con 37 gol al passivo.

Le probabili formazioni di Entella-Montevarchi

Entella (4-3-1-2) Borra, Cleur, Silvestre, Chiosa, Pavic; Karic, Paolucci, Rada; Schenetti; Morosini, Merkaj.

Montevarchi (3-4-1-2) Giusti, Tozzuolo, Adiy, Martinelli; Intinacelli, Carpani, Amatucci, Nannelli; Mercati; Sorrentiino, Jallow.