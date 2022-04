Entella, riparte la rincorsa al terzo posto: Coppolaro verso il rientro

Viterbese, Reggiana e Fermana sono le ultime tre tappe del lungo cammino dell’Entella in Serie C. I chiavaresi dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Cesena devono recuperare quattro punti ai bianconeri se vogliono riuscire ad arrivare al terzo posto che permette di saltare un paio di turni dei playoff promozione.

Non sarà facile, ma a Chiavari non vogliono mollare un centimetro anche perché la prestazione del Manuzzi è stata buona e alla fine è mancato solo il gol. Così si riparte dalla Viterbese, squadra battuta all’andata 5-2, che è terzultima in classifica ma è in risalita con due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro giornate.

Entella, verso la Fermana: il punto sugli infortuni

L’Entella sta già preparando la partita che fortunatamente si giocherà nel fortino del Comunale dove sono arrivate sei vittorie nelle ultime sei occasioni, una marcia da record. Per la sfida di sabato prossimo alle 17,30 tornerà a disposizione Coppolaro mentre non ci sarà ancora Morosini che sta cercando di completare nel più breve tempo possibile l’ultimo tratto del percorso riabilitativo dopo l' infortunio che lo tiene fermo ormai da due mesi. Per il resto gruppo al completo e tanta voglia di tornare alla vittoria per non lasciare nulla di intentato in una corsa la terzo posto che coinvolge anche il Pescara, il Delfino ieri ha cambiato allenatore chiamando l’ex giocatore, tra le altre anche della Sampdoria, Zauri.