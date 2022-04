Entella, Volpe dopo il ko con il Cesena: "Ci è mancato solo il gol"

Niente da fare, il big match va al Cesena e adesso per l'Entella il terzo posto è lontano.I chiavaresi perdono 1-0 e sono a meno quattro dai romagnoli. Il tecnico Volpe analizza il match nel post partita: "Dispiace perché abbiamo fatto una buonissima partita, chiaro che quando crei così tanto devi essere più bravo a fare gol, se non segni e non sei cinico è facile che sull’episodio vai sotto. Rispetto alle ultime trasferte oggi la squadra ha fatto una prestazione di personalità giocandosela a viso aperto contro un Cesena che sta facendo un ottimo campionato e davanti a 5.000 persone”.

Le dichiarazioni di Volpe dopo Cesena-Entella 1-0

C'è un neo nella prestazione dell'Entella che cade ancora una volta in trasferta, sesta sfida esterna senza successo di fila: "A volte siamo stati un po’ confusionari ma non abbiamo perso la testa e siamo rimasti lucidi, bisogna essere più cattivi sotto porta, non devi sempre creare 15 occasioni per trovare la via della rete”.

L'elogio di Volpe non è solo per i suoi ragazzi: “Ringrazio tutti i tifosi che sono venuti fino a Cesena, avremmo voluto regalare loro una soddisfazione, davvero un grazie da parte mia e di tutta la squadra, è bello avere il proprio pubblico vicino”.

Mancano tre partite alla fine della stagione regolare, i playoff sono già certi, il terzo posto invece è lontano: "È importante continuare a cercare di migliorarsi senza fare calcoli, i risultati parlano da soli, vincere è sempre complicato, la Reggiana ha pareggiato a Viterbo, Modena e Pescara hanno perso a Pistoia e Lucca. Nel calcio nulla è scontato. Affrontiamo 3 gare importanti, al termine faremo i nostri conti. La squadra crede in quello che fa, sono convinto che possiamo ancora crescere”, conclude l'allenatore dell'Entella al sito ufficiale dei chiavaresi.