L’Entella perde il big match con il Cesena

Si complica la corsa al terzo posto nel girone B di Serie C per l’Entella. I chiavaresi vengono battuti 1-0 al Manuzzi dal Cesena che vola a più quattro a tre giornate dalla fine, ora raggiungere la posizione alle spalle di Modena e Reggiana è davvero dura.

La cronaca di Cesena-Entella 1-0

Volpe schiera un po’ a sorpresa Sadiki e non Pellizzer vicino a Chiosa e sono subito i due centrali a respingere i primi tentativi dei padroni di casa con Pittarello e Candela. Non due grossi pericoli e l’Entella riparte subito soprattutto con Schenetti che ci prova per ben tre volte senza però trovare il bersaglio grosso, a volte per pochissimo, l’ultimo tentativo del trequartista è una lunga sgroppata chiusa con un diagonale fuori.

Nella ripresa altro tentativo di Schenetti, questa volta su punizione che sfiora il palo di Nardi, poi Pierini costringe alla deviazione in angolo Borra, proprio da qui nasce il vantaggio del Cesena: è il 53’ Pierini crossa al centro e Ardizzone, ex di turno, tutto solo infila alle spalle del portiere. Volpe a questo punto cambia e inserisce Magrassi al posto di Lescano, ma è sempre Schenetti a rendersi pericoloso con un altro tiro, questa volta al volo, fuori davvero di pochissimo. A sette minuti dal termine l’Entella trova il gol con la rovesciata di Merkaj ma l’arbitro annulla per fuorigioco, è l’ultimo squillo del match, il big match va al Cesena che resta terzo e allunga andando a più quattro proprio sui chiavaresi.